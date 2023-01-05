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Тревожное открытие. Разведка рассказала, что нашла в збитом иранской дроне

Украинская разведка проанализировала содержание иранского дрона и совершила тревожное открытие.

сегодня, 11:39
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Автор:

Slava Kot

Американское издание CNN получило информацию об анализе украинской разведки о сбитом иранском беспилотнике. Оказалось, что 52 компонента БПЛА были изготовлены западными компаниями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Тревожное открытие. Разведка рассказала, что нашла в збитом иранской дроне

Иранский дрон, который в России называют "Герань-2". Фото из открытых источников

Украинская разведка дала оценку сбитой осенью иранскому дрону. Оказалось, что оружие, которое атакует Украину и ее мирное население, содержит компоненты западных компаний. Таким образом, Украина и ее союзники столкнулись с масштабной проблемой производства иранских дронов.

Как уверяет CNN из проанализированного иранского дрона-камикадзе Shahed-136, было изъято 52 компонента западного образца, 40 из которых были созданы 13 разными американскими компаниями. 12 компонентов изготовили в Китае, Тайване, Японии, Швейцарии и Канаде.

"Почему контрабандисты любят бриллианты? Потому что они маленькие, легкие и стоят кучу денег. И, к сожалению, компьютерные чипы обладают схожими свойствами", — описывает проблему бывший чиновник Пентагона Грегори Аллен.

Во избежание схожих ситуаций Белый дом создал рабочую группу, которая должна исследовать вопрос, как западные технологии попадают в Иран, который их использует для создания оружия. Ранее журналисты исследовали поставки западной техники в Россию и даже обнародовали список компаний, которые этим могут заниматься.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден подтвердил рассмотрение отправки новой техники для Украины, которую планируют использовать в будущем наступлении.

Также "Комментарии" писали об историческом "союзнике" России, который планирует нанести удар по ее территории.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/04/politics/iranian-drone-parts-13-us-companies-ukraine-russia/index.html
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