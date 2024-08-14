Только в двух странах ЕС уменьшилось количество украинских беженцев

Евростат опубликовал новую статистику о беженцах из Украины и обнаружил, что в нескольких странах ЕС их количество увеличилось, в то время как в других – уменьшилось. Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 июня 2024 года статус временной защиты в ЕС получили около 4,32 млн беженцев из Украины.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Как указывают данные Евростата, 62% украинских беженцев приходится на три европейских страны. Лидером по количеству беженцев из Украины стала Германия – 1,34 млн человек, или же 31,2% от общего количества украинских беженцев в странах ЕС. На втором месте оказалась Польша, принявшая более 965 тыс. беженцев, что составляет 22,4% от общего количества. Чехия на третьем месте – 360 тыс. беженцев или 8,4% от общего количества.

По сравнению с маем только в двух странах ЕС количество беженцев из Украины уменьшилось. Эстонию покинули 1245 беженцев, что составляет 3,7% количества бенефициаров временной защиты в стране. А из Франции выехало 80 украинских беженцев. Наибольший рост беженцев из Украины наблюдается в Германии – более 15 тыс. новых беженцев, далее следует Польша – 12,5 тыс. человек и Чехия – 4,3 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Латвии изменилось отношение к украинским беженцам. 48% латвийского населения поддерживают прием украинских беженцев, что на 12% меньше показателей опроса, который проводился в марте 2024 года.

Также "Комментарии" писали об украинской беженке в Германии, которая рассказала о недостатках жизни в стране. Среди перечисленных факторов оказались налоги, высокие цены и бюрократия. Кроме того, украинка также указала на преимущества жизни в Германии.