Территориальный компромисс с Кремлем: Данилов рассказал, на что может согласиться Украина

В этой полномасштабной войне против России цель Украины – полная деоккупация ее территории. То есть, нет и не может быть места ни для какого компромисса с Россией, если речь идет о территории и суверенитете Украины. есть смысл разговаривать с Россией, если темой разговора есть восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что, если вести с Россией разговоры о территориальном компромиссе, то это лишь отложит войну на потом.

"Любой территориальный компромисс с Кремлем, — это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет российскому "колосу на глиняных ногах", — написал Алексей Данилов.

Стоит отметить, что в подобном ключе раньше высказался министр обороны Украины Алексей Резников. Он также заявил, что единственной темой для переговоров с Россией может быть обсуждение вопроса восстановления территориальной целостности Украины в тех границах, чтобы в 1991 году.

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