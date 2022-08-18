У Зеленского отреагировали на «обеспокоенность» России о возможной катастрофе на ЗАЭС

Для того, чтобы предотвратить возможную катастрофу на Запорожской АЭС России стоит выполнить ряд шагов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя Twitter написал советник главы Офиса президента Михаила Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", — цинично смеются в Минобороны РФ. Есть решение", — написал Подоляк.

По словам советника главы ОП, российским войскам надо просто вывезти боекомплекты из цехов, разминировать постройки, отпустить с камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию.

Подоляк добавил, вот такой простой алгоритм действий нужно выполнить России и сразу прекратятся все разговоры о возможной катастрофе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в своем традиционном обращении заявил, что российская армия должна отойти от Запорожской АЭС и всех близлежащих районов, забрав свою военную технику со станции, без каких-либо условий и как можно скорее. Тем самым дав возможно обеспечить надлежащий контроль за ЗАЭС со стороны МАГАТЭ. Сегодня эту тему, скорее всего, будут обговаривать с Зеленским уже прибывшие во Львов генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Удастся ли найти выход из ситуации? Как можно вынудить россиян покинуть ЗАЭС? И только ли о ЗАЭС будет вестись разговор? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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