США тайно передали Украине ракеты AGM-88 HARM: чем они опасны для РФ

Украинские защитники начали применять против РФ высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Главная задача таких ракет – создать большие проблемы для российских радаров ПВО. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Business Insider".

Ракеты AGM-88 HARM. Фото: flickr.com

В Пентагоне с опозданием подтвердили поставку AGM-88 HARM Украине. Реакция США появилась уже после того, как украинские защитники нанесли удары по россиянам, а в соцсетях начали распространяться фото с фрагментами этих ракет.

Стоит отметить, что американские военные весьма успешно использовали эти ракеты для подавления ПВО врага в Ливии, Ираке и Югославии. Также ракеты имеют на вооружении еще 15 стран мира.

AGM-88 HARM является усовершенствованной версией AGM-45 Shrike. При разработке были устранены недостатки касаемо дальности и наведения на ограниченное число радиолокационных частот. Снаряд способен покрыть широкий диапазон частот и сохранить местоположение передатчика радара. Диапазон ракеты больше чем у многих зенитных орудий.



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