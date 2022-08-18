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США тайно передали Украине ракеты AGM-88 HARM: чем они опасны для РФ

Пентагон подтвердил передачу AGM-88 HARM уже после того, как украинские военные нанесли удары по оккупантам

сегодня, 12:35 comments2651
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники начали применять против РФ высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Главная задача таких ракет – создать большие проблемы для российских радаров ПВО. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Business Insider".

США тайно передали Украине ракеты AGM-88 HARM: чем они опасны для РФ

Ракеты AGM-88 HARM. Фото: flickr.com

В Пентагоне с опозданием подтвердили поставку AGM-88 HARM Украине. Реакция США появилась уже после того, как украинские защитники нанесли удары по россиянам, а в соцсетях начали распространяться фото с фрагментами этих ракет.

Стоит отметить, что американские военные весьма успешно использовали эти ракеты для подавления ПВО врага в Ливии, Ираке и Югославии. Также ракеты имеют на вооружении еще 15 стран мира. 

AGM-88 HARM является усовершенствованной версией AGM-45 Shrike. При разработке были устранены недостатки касаемо дальности и наведения на ограниченное число радиолокационных частот. Снаряд способен покрыть широкий диапазон частот и сохранить местоположение передатчика радара. Диапазон ракеты больше чем у многих зенитных орудий.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование панически боится наступления ВСУ: эксперт назвал причину, объяснив, почему долго оборонять Херсонскую область у российских солдат не получится.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе впервые посетит Украину с начала широкомасштабного российского вторжения. Цель – обсудить с президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришом (тот прибудет к нам второй раз) дипломатические шаги для завершения войны. Чего ожидать от этого визита? Какие предложения может высказать Эрдоган, который сохранил ровные отношения с Киевом и Москвой? Есть ли перспективы для возобновления украино-российских переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.businessinsider.com/us-quietly-gives-ukraine-anti-radar-missiles-to-fight-russia-2022-8
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comments

Обсуждения

Кобальт

сегодня, 12:29

А чим Ірак, Лівія чи Югославія загрожували США або іншим членам НАТО, може хтось пояснити ?

Правдоруб

сегодня, 12:06

журналюги не адекватные вы сколько палите секретной информации и ради чего, статьи или работаете на рашку! Лучше займитесь преступление в верховной раде, приступлениеями рф против Украины. А кто что передал, где находится и в этом роде - хватит подставлять воинов! Нам Мир нужен, а не треп!

Віктор

сегодня, 11:59

Нє, ну це серйозно? "Таємно передали", і з цього приводу газетне повідомлення.


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