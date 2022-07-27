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"Теперь убегать только пешком или по воде": в Сети появилось первое видео с Антоновского моста

Опубликовано первое видео с Антоновского моста после ночного удара ВСУ

сегодня, 11:16
Автор:

Денис
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В Сети появились первые видео с Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ. Об этом пишет Центр Стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

"Теперь убегать только пешком или по воде": в Сети появилось первое видео с Антоновского моста

Антоновский мост. Фото: из открытых источников

На опубликованных кадрах можно увидеть серьезные повреждения мостовой переправы. 

"Опубликовано первое видео с Антоновского моста после ночного удара ВСУ. Теперь убегать только пешком или по воде. Желаем удачи!", — пишет СтратКом ВСУ. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2Yvypii1TrAyI8Sv5wNWB3NEfVA5jha54cFgwSqIneN89EOf6WKNJZLJg
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