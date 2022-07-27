"Теперь убегать только пешком или по воде": в Сети появилось первое видео с Антоновского моста

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Денис
В Сети появились первые видео с Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ. Об этом пишет Центр Стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.
Антоновский мост. Фото: из открытых источников
На опубликованных кадрах можно увидеть серьезные повреждения мостовой переправы.
"Опубликовано первое видео с Антоновского моста после ночного удара ВСУ. Теперь убегать только пешком или по воде. Желаем удачи!", — пишет СтратКом ВСУ.
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