"Теперь убегать только пешком или по воде": в Сети появилось первое видео с Антоновского моста

В Сети появились первые видео с Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ. Об этом пишет Центр Стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Антоновский мост. Фото: из открытых источников

На опубликованных кадрах можно увидеть серьезные повреждения мостовой переправы.

"Опубликовано первое видео с Антоновского моста после ночного удара ВСУ. Теперь убегать только пешком или по воде. Желаем удачи!", — пишет СтратКом ВСУ.

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