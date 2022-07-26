В Тернопольской области "волонтеры" покупали себе люксовые авто вместо помощи ВСУ

В Тернопольской области "волонтеры" за деньги, которые украинцы пожертвовали на помощь ВСУ, покупали себе дорогие авто и другие предметы роскоши. В общей сложности двое мужчин и женщина потратили около двух миллионов гривен для своих нужд. Об этом говорится в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Псевдоволонтеры покупали себе авто за деньги украинцев (фото из открытых источников)

Следователи выяснили, что за деньги украинцев "волонтеры" приобрели для себя автомобили Range Rover, Audi Q5, гаджеты, ювелирные изделия и другие материальные ценности.