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В Тернопольской области "волонтеры" покупали себе люксовые авто вместо помощи ВСУ

"Волонтеры" на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен в Тернопольской области

сегодня, 20:41
Автор:

Лиля Воробьева
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В Тернопольской области "волонтеры" за деньги, которые украинцы пожертвовали на помощь ВСУ, покупали себе дорогие авто и другие предметы роскоши. В общей сложности двое мужчин и женщина потратили около двух миллионов гривен для своих нужд. Об этом говорится в Telegram-канале  Офиса генерального прокурора.

В Тернопольской области "волонтеры" покупали себе люксовые авто вместо помощи ВСУ

Псевдоволонтеры покупали себе авто за деньги украинцев (фото из открытых источников)

Следователи выяснили, что за деньги украинцев "волонтеры" приобрели для себя автомобили Range Rover, Audi Q5, гаджеты, ювелирные изделия и другие материальные ценности.

"Установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные в поддержку ВСУ пожертвования приобрели для собственного использования перечень вещей на общую сумму около 2 млн. грн.", — говорят в прокуратуре.

В настоящее время прокуроры передали дело в суд, если их вину докажут им грозит от 5 до 7 лет за решеткой (по статье "использование благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения")

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожской области задержан предатель . Бойцы Сил обороны в Запорожском направлении продолжают проведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края полковник Руслан Ткачук. Так, по информации Ткачука, за прошедшие сутки (8 июня) украинским воинам удалось уничтожить живую силу и технику оккупантов. Также стало известно, что в Запорожской области сотрудники СБУ задержала коллаборанта, бывшего депутатом Великобелозерского сельского совета. Предатель являлся директором и совладельцем сельскохозяйственного предприятия в районе. Имея свободный доступ к производственным мощностям, он обеспечивал оккупантов продуктами питания и предоставлял им горюче-смазочные и строительные материалы.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/4939
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