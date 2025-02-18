Такое впервые за время войны: смотрите, как дроны разнесли северокорейскую САУ "Коксан" (ВИДЕО)

Силы обороны Украины впервые поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку САУ "Коксан", которая появилась на фронте менее полугода назад. Успешный удар на счету бойцой 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis, сообщает 18 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица"

Первый случай уничтожения САУ Коксан из КНДР зафиксирован в Украине. Фото: росСМИ (иллюстративное)

"На Луганщине бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм САУ М-1978 "Коксан", — сказано в сообщении.

Как отмечают военные, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года после того, как в сети активно расходилась информация о поставках такой техники из КНДР.

Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным — 54-60 км. Скорость стрельбы — два выстрела в течение пяти минут, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжальщиков/подносчиков), уточнили в ВСУ.





"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Еще один российский "Град" украинские дроны догнали и уничтожили в ходе погони на большой скорости. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Также была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек". А затем (впервые за время войны) — ее более современная версия ТОС-2 "Тосочка". Кроме того, к 10 февраля 2025 года ВСУ в ходе войны смогли уничтожить и повредить более 10 тыс. российских танков.