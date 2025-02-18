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Такое впервые за время войны: смотрите, как дроны разнесли северокорейскую САУ "Коксан" (ВИДЕО)

Дальнобойная установка оккупантов перестала стрелять по ВСУ на Луганском направлении

18 февраля 2025, 20:35
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Николай Лисицын

Силы обороны Украины впервые поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку САУ "Коксан", которая появилась на фронте менее полугода назад. Успешный удар на счету бойцой 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis, сообщает 18 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица"

Такое впервые за время войны: смотрите, как дроны разнесли северокорейскую САУ "Коксан" (ВИДЕО)

Первый случай уничтожения САУ Коксан из КНДР зафиксирован в Украине. Фото: росСМИ (иллюстративное)

"На Луганщине бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм САУ М-1978 "Коксан", — сказано в сообщении.

Как отмечают военные, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года после того, как в сети активно расходилась информация о поставках такой техники из КНДР.

Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным — 54-60 км. Скорость стрельбы — два выстрела в течение пяти минут, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжальщиков/подносчиков), уточнили в ВСУ.


"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу  три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Еще один российский "Град" украинские дроны догнали и уничтожили в ходе погони на большой скорости. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Также была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек"А затем (впервые за время войны) — ее более современная версия ТОС-2 "Тосочка"Кроме того, к 10 февраля 2025 года ВСУ в ходе войны смогли уничтожить и повредить более 10 тыс. российских танков.



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Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/5420
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