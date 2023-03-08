Сырский в третий раз за неделю в Бахмуте

Генерал Александр Сырский, командующий Восточной группировкой войск, в третий раз за неделю посетил Бахмут. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.

Олександр Сирський керував успішним харьківським наступом

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы противник оказался в такой ситуации на этой войне", — заявил он.

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Что касается обстановки в Бахмуте, то за сутки там произошло 35 обстрелов и 12 боевых столкновений. 115 окупантов уничтожены, еще 197 — ранены, сообщил Сергей Череватый.

По его словам, в целом по окрестным населенным пунктам Дубово-Василовка, Орехово-Васильевке и другим оккупанты 102 раза открывали огонь из разных типов ствольной, реактивной артиллерии, произошло 72 боестолкновения. Череватый подчеркнул, что главной ударной силой остаются наемники ППК "Вагнер". Однако, в силу больших потерь они усилены подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск российских захватчиков.

На днях стало известно, что в боях за Бахмут погибли два комбата – Дмитрий Коцюбайло и Андрей Луканюк.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность отхода украинских войск от Бахмута.

"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", — заявил Столтенберг. — "Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой в сумме около 150 млрд евро".

Сегодня же стало известно, что Украина в ближайшее время получит 21 танк Leopard.