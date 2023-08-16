Сырский распорядился срочно укреплять оборону – россияне настроены захватить город на Харьковщине

Оккупанты штурмовыми отрядами ежедневно пытаются прорвать оборону ВСУ с целью блокирования и последующей оккупации Купянска. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, которые ведут оборону на подступах к городу", — отметил командующий Сухопутными войсками.

По словам Сырского, по результатам работы с командирами на Купянском направлении был принят ряд важных решений для обеспечения надежности обороны.

Отметим, в российских пабликах и телеграмм-каналах все активнее обсуждают ситуацию на Купянском направлении, уверяя, что вскоре начнутся бои уже за сам Купянск, который Россия намерена вновь оккупировать. Тем временем украинские власти объявили в Купянском районе обязательную эвакуацию, ведь количество обстрелов со стороны противника выросло в разы. Всего собираются эвакуировать – 11,5-12 тысяч человек. Из них чуть более 600 – детей. Почему РФ усилила огонь на Купянском направлении? Какую цель преследуют россияне, пытаясь прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли угроза нарастает – почему под Купянском началась обязательная эвакуация.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит обстановка на фронте и среди союзников Украины – что может измениться.



