Почему РФ "ломится" на Купянском направлении - какой прогноз

В российских пабликах и телеграмм-каналах все активнее обсуждают ситуацию на Купянском направлении, уверяя, что вскоре начнутся бои уже за сам Купянск, который Россия намерена вновь оккупировать. Тем временем украинские власти объявили в Купянском районе обязательную эвакуацию, ведь количество обстрелов со стороны противника выросло в разы. Всего собираются эвакуировать – 11,5-12 тысяч человек. Из них чуть более 600 – детей. Почему РФ усилила огонь на Купянском направлении? Какую цель преследуют россияне, пытаясь прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Купянск. Фото: из открытых источников

Россияне пытаются артиллерийскими системами вести плотные обстрелы, чтобы разрушить все, что там находится

Военный эксперт Алексей Гетман в интервью "РБК-Украина" заявил, что на Купянском направлении враг активно использует танки. Россияне снова начали применять танковые удары по позициям ВСУ. Таким образом противник хочет выйти на реку Оскол, заставить защитников отойти на другой берег.

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По словам эксперта, за счет того, что Украина перебросила на это направление дополнительные резервы продвижение врага немного снизило темп.

"Скорее всего они (россияне – ред.) предпринимали эти контрнаступательные действия для того, чтобы заставить нас перебросить войска с южного направления на северный вдоль линии фронта. Или для того, чтобы распорошить наши войска, чтобы ослаблять наши возможности на других участках", — предполагает Гетман.

Эксперт подчеркнул, говорить о том, что шансов у противника нет, было бы слишком смело, но и эти шансы у врага минимальны.

Рядом основной военный хаб – Валуйки, из которого за несколько десятков минуты уже можно выйти на Купянское направление

Военный эксперт Роман Свитан заяви, что Купянское направление выбрано противником неслучайно. Это фактически единственное направление, где враг может хотя бы пытаться двигаться вперед.

"Луганское направление выбрано для того, чтобы начинать двигаться – ни по какому из других направлений не могут по разным причинам (основные из них географические) продвигаться. Им это очень важно, так как нужно связать наши резервы, не дать им развернуться и выйти на прорывы на южных направлениях", – рассказал эксперт.

Он допускает, что россияне, скорее всего, преследуют две цели: связать резервы ВСУ и отбросить наши войска за реку Северский Донец.

По словам Свитана, для того, чтобы занять лучшую оборонительную позицию россиянам надо взять до этого и Лиман. Это очень широкомасштабная задача, которую оккупанты точно не выполнят, хоть они и стянули на это направление больше 100 тысяч войск.

Эксперт поделился прогнозом, что такая позиционная война с превосходящими силами страны-агрессора в этом районе будет продолжаться пару месяцев.

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