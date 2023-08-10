Действительно ли угроза нарастает – почему под Купянском началась обязательная эвакуация

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Кравцев Сергей
Усиление обстрелов и участившиеся "прилеты" по гражданской инфраструктуре, домам людей не оставили власти другого выбора, кроме как объявить об обязательной эвакуация на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области. Не исключается, что из этого района придется детей вывозить принудительно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Купянской ВРА Андрей Канашевич.
Эвакуация в Купянском районе. Фото: из открытых источников
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По его словам, речь идет о довольно приличном количестве людей, которых нужно эвакуировать — 11,5-12 тысяч человек. Из них чуть более 600 – дети.
Чиновник отметил, если раньше были редки "прилеты", то сейчас российские оккупанты применяют тяжелое вооружение против мирного населения. В разы участились обстрелы.
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