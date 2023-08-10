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Действительно ли угроза нарастает – почему под Купянском началась обязательная эвакуация

Не исключается, что детей из Купянского района будут вывозить принудительно

сегодня, 14:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Усиление обстрелов и участившиеся "прилеты" по гражданской инфраструктуре, домам людей не оставили власти другого выбора, кроме как объявить об обязательной эвакуация на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области. Не исключается, что из этого района придется детей вывозить принудительно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Купянской ВРА Андрей Канашевич.

Действительно ли угроза нарастает – почему под Купянском началась обязательная эвакуация

Эвакуация в Купянском районе. Фото: из открытых источников

"Мы сейчас очень внимательно обрабатываем этот вопрос (Ред. – эвакуации детей). Смотрим на развитие ситуация. И вероятность того, что такое решение будет принято является достаточно высоким", — отметил Андрей Канашевич. 


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По его словам, речь идет о довольно приличном количестве людей, которых нужно эвакуировать — 11,5-12 тысяч человек. Из них чуть более 600 – дети.

Чиновник отметил, если раньше были редки "прилеты", то сейчас российские оккупанты применяют тяжелое вооружение против мирного населения. В разы участились обстрелы. 

"Вот сегодня в Купянск утром, предварительно, "прилетело" из "Пиона" (Ред. – российская САУ 2С7 "Пион"). И прилетело прямо посреди жилых домов, где проживают мирные жители. Мы смотрим на то, что врагом применяется оружие, которое более мощное... Есть определенная существенная угроза для местных жителей. Поэтому считаем нужной (Ред. – обязательную эвакуацию)", — проинформировал Канашевич.

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