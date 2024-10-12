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Сырский раскрыл детали: благодаря чему потери оккупантов выросли в разы

Александр Сырский отметил, что есть положительная динамика уничтожения враждебных целей дронами

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил положительную динамику уничтожения целей врага ударными дронами. Как передает портал "Комментарии", об этом главком написал у себя в Facebook.

Сырский раскрыл детали: благодаря чему потери оккупантов выросли в разы

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем в формате видеоконференцсвязи, в том числе заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского относительно формирования определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Сырский отметил, что было определено конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению в поле боя передовых технологических разработок.

Главком подчеркнул, что по итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения враждебных целей ударными дронами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский рассказал о самом тяжелом моменте во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, это произошло в начале российской агрессии, когда армия РФ захватывала Киевскую область.

Генштаб ВСУ опубликовал видео, на котором генерал Александр Сырский рассказал о самом тяжелом моменте начала полномасштабного вторжения. По его словам, это была битва за село Мощун в Бучанском районе Киевской области.

Ранее "Комментарии" писали - Сырский обсудил с главой армии США план победы Украины: детали.



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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0JgAEt3u7ym4kTNYRVgJfnM7V5DKa7iWXSaTdx55TekMYtwg49AhRUHF5Rx7duFDxl
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