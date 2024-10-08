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Сырский обсудил с главой армии США план победы Украины: детали

Особое внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины

сегодня, 10:30 comments2176
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Чарльзом Брауном. Они обсудили ключевые вопросы поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Александр Сырский сам сообщил у себя в Telegram.

Сырский обсудил с главой армии США план победы Украины: детали

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком выразил благодарность США за мощную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, направленные на развитие возможностей украинских Сил обороны.

Во время разговора была проанализирована текущая ситуация с безопасностью в Украине и обсуждены критические потребности Вооруженных Сил в оружии, технике и боеприпасах.

Особое внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины, а также подготовке к 25-му заседанию в формате "Рамштай". Генерал Чарльз Браун подтвердил полную поддержку США и готовность продолжать практическую помощь в борьбе с российским агрессором.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы над Россией имеет четыре основных пункта и один дополнительный. По словам Зеленского, он встретится с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты, чтобы поделиться планом победы Украины в войне против России.

Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал некоторые подробности плана победы Украины. По словам президента, он подготовил пункты, которые станут основой для этого плана.

Также издание "Комментарии" сообщало – представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику президента Украины Владимира Зеленского относительно бразильско-китайского "мирного плана" окончания войны. Захарова повторила нарративы Кремля о "зависимости" Украины от стран Запада.




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