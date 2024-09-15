Зеленский озвучил новые детали плана победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы над Россией имеет четыре основных пункта и один дополнительный. По словам Зеленского, он встретится с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты, чтобы поделиться планом победы Украины в войне против России.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал некоторые подробности плана победы Украины. По словам президента, он подготовил пункты, которые станут основой для этого плана.

"Четыре из них – основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны… Речь о безопасности, о геополитическом месте Украины, об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас, о решениях по экономической поддержке. Но я думаю, что это главное – мы готовы", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что передаст план Джо Байдену, чтобы тот его оценил и поддержал. По словам Зеленского, Украина открыта к дополнительным пунктам, если они усилят украинскую позицию.

Также Зеленский добавил, что план победы готов показать обоим главным кандидатам в президенты США – Камале Харрис и Дональду Трампу. После этого план будет доступен для остального мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал главный страх Путина. Кроме того, президент озвучил слабое место российского диктатора, которое может вынудить его пойти на мирные переговоры для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об интервью Зеленского, в котором президент рассказал, получила ли Украина разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.