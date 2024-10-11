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Сырский назвал направление, куда РФ перебросила около 50 тысяч военных

Главком отметил, что российское командование перебросило войска, которые вели наступательные действия в Курскую область

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Российское командование перебросило около 50 тысяч военных в Курскую область России, тем самым, ослабив свои позиции на фронте в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Сырский назвал направление, куда РФ перебросила около 50 тысяч военных

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, российские войска перебросили эти силы с других фронтов, где они вели наступательные действия.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", – отметил Александр Сырский.

Главнокомандующий также обратил внимание, что такие действия РФ привели к ослаблению российских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях.

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", – высказался главком.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что ВСУ отважно пытаются прорваться вперед, продолжая выполнять задачи Курской операции, российские войска не только отбивают атаки, но и сами имеют продвижение на Курщине. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты сообщают, что российские войска недавно продвинулись на главном украинским выступе в Курской области. Согласно геолокационным кадрам от 7 октября, россияне имеют незначительное продвижение в восточной части Обуховки (юго-восток от Коренево).

Также издание "Комментарии" сообщало – "жестокая" засада в Курской области: действительно ли ВСУ сворачивают "Курск". Forbes раскрыл потери после того, как бойцы ВСУ попали в засаду в Курской области.




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