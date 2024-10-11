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«Жестокая» засада в Курской области: действительно ли ВСУ сворачивают «Курск»

Forbes раскрыл потери после того, как бойцы ВСУ попали в засаду в Курской области

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

Украинское командование не сумело просчитать все риски, которые могли бы возникнуть в Курской области. Именно поэтому ВСУ застряли к югу от города Веселое и попали там в "жестокую засаду", лишившись своей самой ценной техники. Это произошло после того, как 12 сентября отдельные украинские силы начали второй прорыв на Курщину с целью соединиться с главными силами и зажать тысячи российских войск между украинскими захватчиками и границей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

«Жестокая» засада в Курской области: действительно ли ВСУ сворачивают «Курск»

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

По данным аналитика, в районе 20 сентября украинские войска с боевыми машинами "Мардер" немецкого производства, шведскими боевыми машинами CV90 и танками Strv 122 двинулись по главной дороге, соединяющей Веселое с Глушково. Однако там они столкнулись со 106-й воздушно-десантной дивизией.

Используя мины, артиллерию, противотанковые ракеты и беспилотники, армия РФ отбила атаку украинцев 20 сентября. Последующие попытки прорыва также оказались провальными.

Отмечается, в ходе Курской операции Украина использует одни из лучших бригад и батальонов. Однако даже эти элитные формирования с трудом пробиваются через Веселое и Глушково. А до тех пор, пока украинцы не смогут продвинуться по главной дороге, соединяющей эти населенные пункты, их цель – встреча с основными своими силами — так и будет оставаться лишь планами на бумаге.

Дэвид Акс пишет, для российских войск также не все так просто на своей территории. Они испытывают серьезные трудности на этом участке, и теряют технику также в огромном количестве. Однако проблема в том, отмечает эксперт, что у россиян гораздо больше техники, которую они могут потерять и они довольно оперативно перебрасывают новые образцы техники в этот район после потери старой. 

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/10/ukraines-best-fighting-vehicles-attacked-past-veseloe-in-western-russia-and-got-caught-in-a-brutal-ambush/
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