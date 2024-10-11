"Ужасный день": ВСУ оказались в затруднительном положении на Курщине

Российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState.

ВСУ продолжают Курскую операцию. Фото из открытых источников

"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.

"Мы на пороге очередной передряги из-за повторения ошибок. Очень надеемся, что окружения удастся избежать. Курская операция – это действительно большой стратегический успех Сил обороны, но любую победу нужно удерживать, а не надеяться, что враг будет и дальше вести себя глупо", – резюмировали в DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских окупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активных боевых действий, заявил политолог Алексей Кошель. По его мнению, до завершения активной фазы боевых действий в Украине невозможно провести выборы. "По состоянию на сегодняшний день просто абсурдно говорить о возможности проведения избирательной кампании в Покровске или даже Запорожье. От окончания войны до голосования должно пройти минимум полгода. Это время нужно хотя бы для упорядочения государственного реестра избирателей", — отметил политолог.