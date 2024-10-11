Несмотря на то, что ВСУ отважно пытаются прорваться вперед, продолжая выполнять задачи Курской операции, российские войска не только отбивают атаки, но и сами имеют продвижение на Курщине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Американские эксперты сообщают, что российские войска недавно продвинулись на главном украинским выступе в Курской области. Согласно геолокационным кадрам от 7 октября, россияне имеют незначительное продвижение в восточной части Обуховки (юго-восток от Коренево).

Тем временем Минобороны РФ заявило, что неуказанные российские силы ВДВ захватили хутор Покровский (юг от Коренево). Российский военкор заявил, что подразделения 155-й морской пехотной бригады РФ продвинулись в Зеленый Шлях (юго-восток от Коренево), а несколько других российских блогеров сказали, что войска РФ захватили Новую Сорочину (севернее Суджи). Также военкор заявил, что россияне продвинулись в районе Черкасской Конопельки (юго-восток от Суджи). Однако ISW не обнаружила визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинское командование не сумело просчитать все риски, которые могли бы возникнуть в Курской области. Именно поэтому ВСУ застряли к югу от города Веселое и попали там в "жестокую засаду", лишившись своей самой ценной техники. Это произошло после того, как 12 сентября отдельные украинские силы начали второй прорыв на Курщину с целью соединиться с главными силами и зажать тысячи российских войск между украинскими захватчиками и границей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.







