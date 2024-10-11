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Сырский назвал самый тяжелый момент на войне (ВИДЕО)

Генерал Александр Сырский вспомнил момент начала полномасштабного вторжения России в Украину.

сегодня, 13:50
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Slava Kot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о самом тяжелом моменте во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, это произошло в начале российской агрессии, когда армия РФ захватывала Киевскую область.

Сырский назвал самый тяжелый момент на войне (ВИДЕО)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Генштаб ВСУ опубликовал видео, на котором генерал Александр Сырский рассказал о самом тяжелом моменте начала полномасштабного вторжения. По его словам, это была битва за село Мощун в Бучанском районе Киевской области.

"Это момент, когда Мощун фактически был частично оккупирован уже подразделениями российских десантников-морпехов, а на левом берегу Десны в то время стояли в готовности к переправе около 200 единиц вражеской техники", – рассказывает Сырский.

Далее украинские военные увидели, как военная техника россиян начала выезжать в сторону Гостомеля. По словам генерала, "этот момент, наверное, был самый тяжелый, который я помню".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что тогда руководство разрабатывало план, как оградить Киев от вторжения россиян. Сырский добавляет, что понимание победы в этой битве пришло позже, когда произошла стычка на Бориспольской трассе, и удалось разбить колонну шестого танкового полка РФ.

Посмотреть видео с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и его признанием о самом тяжелом моменте на войне можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, украинский генерал "помогает" России на войне.

Также "Комментарии" писали, что Сырский назвал направление, куда армия РФ опрокинула 50 тысяч своих солдат.



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