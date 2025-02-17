Супервыстрел от ВСУ: смотрите, как украинские боги войны разнесли БМП с расстояния 10 км (ВИДЕО)

На Лиманском направлении украинским артиллеристам удался эффектный выстрел. Прямым попаданием ВСУ сорвали очередную попытку российских оккупантов пойти на штурм. Точный выстрел — на счету экипажа самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 "Гвоздика", передакт портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу 63 отдельной механизированной бригады ВСУ "Сталеві леви".

УКраинская САУ "Гвоздика" порадовала точным выстрелом на 10 км. Фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Видео боевой работы бригада опубликовала в соцсетях. Как отметили защитники, на севере Лиманского направления оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ пехотой и техникой. Однако очередным попыткам врага помешали артиллеристы 38 дивизиона 63-й бригады. Они произвели уникальный выстрел из САУ 2С1 и поразили вражескую БМП прямым попаданием.

"Не помешала метель и почти 10-километровое расстояние", — сообщили в 63 ОМБр.

Отметим, что максимальная дальность выстрела из САУ "Гвоздика" — около 15 км. Бронетехника оккупантов была уничтожена, а остатки вражеского десанта, который успел высадиться и спрятаться в заснеженной лесополосе, добили пилоты Nemesis — батальона беспилотных систем.

"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Еще один российский "Град" украинские дроны догнали и уничтожили в ходе погони на большой скорости. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Также была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек". А затем (впервые за время войны) — ее более современная версия ТОС-2 "Тосочка". Кроме того, к 10 февраля 2025 года ВСУ в ходе войны смогли уничтожить и повредить более 10 тыс. российских танков. (по состоянию на 17 февраля их уже 10 089).