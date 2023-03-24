Суд арестовал активы супруги Медведчука: что ей принадлежало

Суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость активов составляет более 440 млн грн. Решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании. Суд принял решение по материалам собранным СБУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности.

Оксана Марченко була відомою телеведучою

"Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", — сообщает спецслужба.

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Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, что Медведчук связан родственными связями с Путиным — является его кумом. Долгое время он представлял в Украине интересы Кремля. После начала масштабного вторжения РФ в Украину скрывался на Западной Украине, где был арестован украинскими правоохранителями. Впоследствии был обменен России на украинских защитников. Сейчас в России пытается стать центром подрывной антиукраинской деятельности для всех коллаборантов, работающих в пользу России против украинской государственности.

Между тем эксперты рассказали, действительно ли уже есть преемник Путина. Также стало известно, что произошло с настроениями украинцев и над чем следует задуматься властям.