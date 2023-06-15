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Стрелков рассказал, чего ждет Пригожин

Рашист Стрелков-Гиркин ненавидит Украину, но также не может терпеть и антагонистов Шойгу и Пригожина

сегодня, 17:48
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Автор:

Константин Куликов

Рашист Стрелков-Гиркин, воевавший в 2014 году против Украины, прокомментировал конфликт между главарем ЧВК "Вагнер" Пригожиным и министром обороны РФ Шойгу, который принуждает вагнеровцев подписывать контракт с российским военным ведомством. Об этом сообщают "Комментарии".

Стрелков рассказал, чего ждет Пригожин

Стрелков-Гиркин

Стрелков не скрывает своей неприязни, как к министру обороны РФ Шойгу, называя его фанерным маршалом, так и к Пригожину, которого именует гарсоном, намекая на его работу "поваром Путина".


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"Фактически, НВФ (незаконное вооруженное формирование — ред.) из нескольких десятков тысяч вооруженных людей, представляемых и возглавляемых уголовником-психопатом — продолжают существовать и открыто плюют на законы государства, в котором существуют, — пишет Стрелков. — Не исключаю, что эта позиция руководством ЧВК формировалась в расчете на разгромное поражение ВС РФ в сражении на Южном фронте, после которого "Вагнер" — на волне растерянности властей и общего возмущения населения — мог-бы пойти на попытку прямого военного переворота".

По мнению Стрелкова, Пригожин сейчас выжидает, чем закончится контрнаступление ВСУ.

"Если наступление (ВСУ — ред.) будет полностью отбито — "Вагнер" или примет условия и "правила игры" МО РФ, или действительно "уйдет в Африку", сильно сократившись в числе, силах и возможностях. А пока все выжидают, — пишет Стрелков.

Напомним, что Пригожин категорически отверг приказ Шойгу о подписании вагнеровцами и другими неофициальными вооруженными рашистскими формированиями  контрактов с Минобороны РФ. Напротив, его оппоненты-кадыровцы, которые заявили о своей поддержке Шойгу, демонстративно подписали контракты.

Тем временем, стало известно, насколько вглубь к противнику, продвинулись Силы обороны.

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