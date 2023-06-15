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Российский военный расстрелял своих на Бахмутском направлении

Военнослужащий РФ расстрелял свой взвод под Бахмутом. Кроме раненых также есть погибшие.

сегодня, 17:20
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Автор:

Slava Kot

Российский военный Роман Болдырев поссорился со своими сослуживцами и впоследствии расстрелял пятерых из них. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Дениса Казанского, поделившегося информацией в соцсети.

Российский военный расстрелял своих на Бахмутском направлении

Российские военные. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям российских оперативных сводок, военный РФ Роман Болдырев убил пятерых российских солдат и дезертировал с фронта в неизвестном направлении.


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Сообщается, что в ночь с 11 на 12 июня Болдырев ссорился с бойцами своего взвода и получил телесные повреждения от сослуживцев. Конфликт этим не иссяк, ведь на следующий день Роман Болдырев подошел к позициям своего взвода и открыл по ним огонь. В результате пятеро русских солдат были убиты и неизвестное количество получило ранения.

В сводках указано, что 36-летний Роман Болдырев после стрельбы из автомата угнал черный автомобиль "Нива" и скрылся с места преступления. В настоящее время российский солдат находится в розыске.

"Тот редкий случай, когда российский военный действительно провел в Украине денацификацию и защитил жителей Донбасса от фашистов", — комментирует Денис Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый случай в этом месяце, когда российские военные убивают своих в Украине. В начале июня мобилизованные заключенные устроили бунт убив российских инструкторов, забрали у них оружие и грузовую машину.

Также "Комментарии" писал об оградительном отряде россиян, который расстрелял мобилизованных солдат РФ, покинувших свои позиции. Таким образом были убиты семь русских солдат.



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Источник: https://t.me/kazansky2017/7115
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