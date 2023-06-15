logo

BTC/USD

24911.61

ETH/USD

1635.09

LTC/USD

73.48

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России назначили “выборы” на оккупированных территориях Украины: названа дата
commentss НОВОСТИ Все новости

В России назначили “выборы” на оккупированных территориях Украины: названа дата

Минобороны РФ и ФСБ дали согласие российской ЦИК на проведение "выборов" в Украине

сегодня, 14:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Полномасштабная война Кремлю не помеха и путинский режим спешит провести фейковые "выборы" на оккупированных территориях Украины. Псевдовыборы назначены на 10 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандисткое информагентство "ТАСС", со ссылкой заявление зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева и председателя комиссии Эллы Памфиловой. 

В России назначили “выборы” на оккупированных территориях Украины: названа дата

Россия готовит выборы. Фото: из открытых источников

Глава российской ЦИК заявила, что у нее состоялись консультации с Минобороны РФ и ФСБ, где заявили, что "считают возможным" проведение так называемых выборов на оккупированных территориях четырех регионов Украины.           


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований" назначены на 10 сентября – Единый день голосования в России. Решение комиссии направят президенту РФ Владимиру Путину", – говорится в заявлении.

Отметим, на временно оккупированных территориях Украины уже полным ходом идет подготовка к намеченным на осень "выборам". Видно, что оккупанты спешат провести очередной фарс, которые прогнозируемо назовут "народным волеизъявлением". В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам. 

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия спешит с выдачей паспортов на оккупированных территориях – какие риски для украинцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/18020329
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!