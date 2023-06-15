В России назначили “выборы” на оккупированных территориях Украины: названа дата

Полномасштабная война Кремлю не помеха и путинский режим спешит провести фейковые "выборы" на оккупированных территориях Украины. Псевдовыборы назначены на 10 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандисткое информагентство "ТАСС", со ссылкой заявление зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева и председателя комиссии Эллы Памфиловой.

Россия готовит выборы. Фото: из открытых источников

Глава российской ЦИК заявила, что у нее состоялись консультации с Минобороны РФ и ФСБ, где заявили, что "считают возможным" проведение так называемых выборов на оккупированных территориях четырех регионов Украины.

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"Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований" назначены на 10 сентября – Единый день голосования в России. Решение комиссии направят президенту РФ Владимиру Путину", – говорится в заявлении.

Отметим, на временно оккупированных территориях Украины уже полным ходом идет подготовка к намеченным на осень "выборам". Видно, что оккупанты спешат провести очередной фарс, которые прогнозируемо назовут "народным волеизъявлением". В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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