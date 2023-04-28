Почему РФ спешит с выдачей паспортов на оккупированных территориях – какие риски для украинцев

Российский диктатор Владимир Путин подписал новый скандальный указ касательно украинцев на оккупированных территориях. Теперь тех из них, кто не принял гражданство России в оккупации, могут "выдворить". Параллельно с этим появилась информация (со ссылкой на секретные документы Пентагона), что России не хватит сил для контроля над оккупированными территориями. Связаны ли последние путинские указы о паспортизации с обозначенными проблемами оккупантов? Какие риски это несет для украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Паспорт гражданина РФ. Фото: из открытых источников

Уровень поддержки оккупантов на временно захваченных территориях снижается

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик отмечает:

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"Действительно, наша инсайдерская информация с временно оккупированных территорий показывает, что огромное количество людей там не получили российские паспорта. Они пытаются выжить, не вступая во взаимодействие с оккупационными администрациями. Не принимая ни российское гражданство, ни "гуманитарную помощь" от захватчиков. Действуя в каких-то параллельных коммерческих и полукоммерческих схемах и расчетах. Используя до сих пор гривну или другие средства платежей, но не рубли. Не отдавая своих детей в контролируемые российскими оккупантами школы".

По словам эксперта, такая параллельная жизнь в некоторых населенных пунктах временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей охватывает до 60% местных жителей. То есть, огромная масса людей ожидают деоккупации. И это прекрасно понимают оккупационные власти.

"Террор, развязанный россиянами и их приспешниками в некоторых н.п. – тех же Мелитополе, Бердянске – не дал результатов. Как и запрет на гривну. Местное население находит пути обхода ограничений. Всё это вынуждает Кремль в административном режиме тотально принуждать местное население к лояльности. Хотя бы к демонстративной лояльности – чтобы взяли паспорта, вступили в некое взаимодействие к оккупационной властью. Потому и был подписан Путиным соответствующий указ, – поясняет Виталий Кулик. – Согласно ему, с 1 июля 2024 года жители оккупированных территорий, которые сохранят украинское гражданство, будут признаны иностранцами. Их могут депортировать или отправить "на подвал", если сочтут, что они создают угрозу нацбезопасности РФ".

Такое уже происходило в Крыму, а также на оккупированной части Донбасса, напоминает эксперт.

"В Крыму – более мягко. Но в какой-то момент и там начали преследовать за украинский паспорт, а отсутствие российского гражданства приводило к потере имущества и проблемам с выездом. Человек оказывался фактически в нелегальном положении, хоть и проживал на своей земле. Нечто подобное рашисты хотят реализовать и на ново оккупированных территориях, – рассказывает Виталий Кулик. – Это свидетельствует, что у них нет другого способа принудить местное население к лояльности. Что уровень поддержки оккупантов снижается. И даже те, кто выступал в роли "ждунов" (мыслящих примерно так – ну, придут ВСУ, ну и что изменится, мы лучше подождем-посмотрим, что там дальше будет) сейчас вырос процент тех, кто не воспринимает оккупационный режим".

Эксперт уверен, что данный путинский указ – еще один аргумент для осуждения российского режима (рашизма) как геноциидального. Как направленного на создание условий для депортации населения. А это – преступления против человечества, человечности, военные преступления, за которые необходимо судить трибуналом. Причем, судить и тех, кто принимал преступные решения, и тех, кто будет реализовывать соответствующие решения на местах.

"Речь о представителях т.н. МФЦ (многофункциональных центров), паспортных столов и так далее, – уточняет Виталий Кулик. – Все тамошние чиновники должны подпадать под уголовную ответственность автоматически. Думаю, соответствующие моменты следует прописать в украинском Уголовном кодексе. И всячески всё фиксировать, набирать доказательную базу. Никто из такого рода пособников оккупантов не должен избежать ответственности".

Карательных сил для удержания оккупированных территорий под своим контролем у РФ не хватает

Оккупанты чувствуют, что они чужие на украинской земле, подчеркивает экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин. Что местное население новых временно оккупированных территорий не приняло пришельцев, в большинстве своем не считает российскую власть – своей властью. Ждет освобождения, возвращения Украины.

"Судя по различным сообщениям, которые приходят с временно оккупированных территорий, уничтожение оккупантов и коллаборантов, движение сопротивления набирают ход. И чтобы застолбить хоть как-то свою власть – россияне идут на откровенно карательные меры. В том числе издавая такие указы, о насильственной паспортизации. Это не просто метод запугивания, а реальные репрессии, которые начнут осуществлять, если мы не придем раньше, – предупреждает полковник. – Но мы, надеюсь, придем".

Влад Волошин обращает внимание, что карательных сил для удержания оккупированных территорий под своим контролем у РФ не хватает. Ведь сама она соткана из множества разношерстных регионов, где также нужен постоянный контроль. А росгвардейцев (внутренние войска), которые осуществляют этот самый контроль и репрессивные меры, немало полегло в Украине, особенно на начальном этапе вторжения.

"То есть, силовиков не хватает уже даже для поддержания порядка в регионах, изначально негативно настроенных к центру. Это и Дагестан, и Ингушетия, и Чечня, и в целом Северный Кавказ. Фактические все территории, где живут т.н. "малые народы", которых стало еще меньше, потому что именно их Кремль, прежде всего, выгребал в рамках "частичной мобилизации". В России неспокойно. И спокойно уже не будет. На этом фоне распылять силы становится всё проблематичнее. Особенно – контролировать захваченные украинские территории, которые явно не хотят быть под РФ", – поясняет эксперт.

По его словам, даже на части Донбасса, захваченной россиянами в 2014-м и "оформленной" в виде псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", у многих открылись глаза именно за последний год. Когда мужчин оттуда массово погнали на фронт, используя исключительно как "пушечное мясо". Когда "прилетов" стало в разы больше, смертей – в разы больше, чем за предыдущие восемь лет. Когда все уже понимают – что летит, откуда и почему.

"Если на реальной территории РФ росгвардейцы чувствуют себя достаточно уверенно, то на оккупированных украинских все они – законные цели. Истребление этой нечисти всевозможными способами (пуля, нож, удавка, подрыв) всё больше набирает обороты. Понимая это, целые подразделения росгвардии (как было в ряде республик Северного Кавказа) отказываются ехать в Украину, – отмечает Влад Волошин. – Так что принятие решения об обязательной роспаспортизации – один из методов усилить контроль за временно оккупированными территориями. Которые Украина обязательно освободит. И очередное безумное путинское решение попросту не успеет вступить в силу".

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