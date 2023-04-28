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Путин издал указ о депортации украинцев

Всех, кто не принял гражданство РФ, депортируют с оккупированных Россией территорий

28 апреля 2023, 11:20
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Автор:

Константин Куликов

Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать с аннексированных украинских территорий местных жителей, не принявших гражданство России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свободы".

Путин издал указ о депортации украинцев

Путин

Согласно указу, граждане Украины, проживающие на аннексированных территориях, должны либо стать гражданами России, либо официально отказаться это делать. Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами. Депортации также могут быть подвергнуты жители занятых Россией регионов, если они "создают угрозу национальной безопасности, выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в несанкционированных акциях".


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С начала полномасштабной войны Россия аннексировала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, объявив их своими территориями. При этом немалую часть этих областей контролируют украинские военные, а город Херсон был освобождён ВСУ уже после того, как российские власти оформили его аннексию.

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