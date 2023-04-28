Путин издал указ о депортации украинцев

Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать с аннексированных украинских территорий местных жителей, не принявших гражданство России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свободы".

Путин

Согласно указу, граждане Украины, проживающие на аннексированных территориях, должны либо стать гражданами России, либо официально отказаться это делать. Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами. Депортации также могут быть подвергнуты жители занятых Россией регионов, если они "создают угрозу национальной безопасности, выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в несанкционированных акциях".

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С начала полномасштабной войны Россия аннексировала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, объявив их своими территориями. При этом немалую часть этих областей контролируют украинские военные, а город Херсон был освобождён ВСУ уже после того, как российские власти оформили его аннексию.

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