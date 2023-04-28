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Путин заявил, что выпуск БпЛА в России "должен быть поставлен на поток"

Российский диктатор Путин намерен еще лучше подготовиться к продолжительной войны против Украины

28 апреля 2023, 09:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Владимир Путин провел в московском индустриальном парке "Руднево" совещание по развитию отрасли беспилотников в России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские информагенства "РИА Новости" и "ТАСС".

Путин заявил, что выпуск БпЛА в России "должен быть поставлен на поток"

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что в ходе совещания Путин заявил, что выпуск БпЛА в России "должен быть поставлен на поток".


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Российский диктатор поручил российскому Минтрансу подготовить предложения по подчинению отрасли БпЛА Росавиации или предложить идеи по созданию специального органа.

Путин подчеркнул, что безопасность и режим секретности не должны мешать развитию беспилотной сферы в России.

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который присутствовал на совещании, объем государственных заказов на производство беспилотников в 2024-26 годах составит около 92 млрд рублей, а к 2030 году – 200 млрд рублей.

Правительство предлагает создать в России систему налоговых льгот для производителей беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему все же состоялись телефонные переговоры Зеленского и Цзиньпина – какие от них ожидания.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер. К примеру, таких, как предлагает депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев, призывая возродить сталинские репрессии и возродить понятие "враг народа". Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли Кремль боится "пережать"? Есть ли вероятность, что у россиян "сорвет клапан"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/201116?fbclid=IwAR1foFJdbjD2amzgF34ZQF64QySLHmJdMnqxxP3uXm8LzYhdGNy3QTyDPYc
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