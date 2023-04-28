logo

BTC/USD

29407.49

ETH/USD

1899.17

LTC/USD

89.77

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, - Гуменюк
commentss НОВОСТИ Все новости

Количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, - Гуменюк

В настоящее время общая корабельная группировка россиян в Черном море составляет 16 единиц

28 апреля 2023, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".

Количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, - Гуменюк

Ракетная угроза с моря остается

 Во время ночных ракетных обстрелов Украины захватчики не использовали вооружение корабельной группировки. Вместе с тем, как отмечает Наталья Гуменюк, зафиксирована утренняя активность надводных кораблей россиян в море. Всего на боевом дежурстве находятся 3 корабля, а потенциал "Калибров" увеличился до 24 ракет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Общая корабельная группировка россиян в Черном море сейчас составляет 16 единиц. Это говорит о том, что подтянут суда, на которых могут быть разведывательные БПЛА", — отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

По словам спикерши, накануне оккупанты продолжали артиллерийские обстрелы правого берега Днепра и наносили удары авиационными бомбами.

"В частности, россияне нанесли удары по населенным пунктам Очаковской общины. Это говорит о том, что никакой "зерновой коридор" они там не собираются открывать. Не намерены способствовать улучшению гуманитарной ситуации в мире, — резюмировала Гуменюк.

В то же время Силы обороны Юга достойно соответствуют врагу, замечает спикер.

"На временно оккупированном левом берегу Днепра идет ротация вражеских подразделений — они опрокидывают на передний край фронта только что мобилизованных, где становятся пушечным мясом. А более подготовленные российские подразделения оттягиваются на дальние рубежи обороны — это говорит о том, что россияне понимают, что развитие дальнейших событий будет похоже на то, что они пережили на правом берегу Днепра", — подытожила Наталья Гуменюк.

Читайте на сайте "Комментарии", ночная атака по Украине: сколько ракет удалось уничтожить Ракеты выпустили из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!