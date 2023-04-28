Количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, - Гуменюк

Об этом в Телеэфире сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".

Ракетная угроза с моря остается

Во время ночных ракетных обстрелов Украины захватчики не использовали вооружение корабельной группировки. Вместе с тем, как отмечает Наталья Гуменюк, зафиксирована утренняя активность надводных кораблей россиян в море. Всего на боевом дежурстве находятся 3 корабля, а потенциал "Калибров" увеличился до 24 ракет.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Общая корабельная группировка россиян в Черном море сейчас составляет 16 единиц. Это говорит о том, что подтянут суда, на которых могут быть разведывательные БПЛА", — отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

По словам спикерши, накануне оккупанты продолжали артиллерийские обстрелы правого берега Днепра и наносили удары авиационными бомбами.

"В частности, россияне нанесли удары по населенным пунктам Очаковской общины. Это говорит о том, что никакой "зерновой коридор" они там не собираются открывать. Не намерены способствовать улучшению гуманитарной ситуации в мире, — резюмировала Гуменюк.

В то же время Силы обороны Юга достойно соответствуют врагу, замечает спикер.

"На временно оккупированном левом берегу Днепра идет ротация вражеских подразделений — они опрокидывают на передний край фронта только что мобилизованных, где становятся пушечным мясом. А более подготовленные российские подразделения оттягиваются на дальние рубежи обороны — это говорит о том, что россияне понимают, что развитие дальнейших событий будет похоже на то, что они пережили на правом берегу Днепра", — подытожила Наталья Гуменюк.

Читайте на сайте "Комментарии", ночная атака по Украине: сколько ракет удалось уничтожить Ракеты выпустили из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря