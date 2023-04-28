Количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, - Гуменюк

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире сообщила начальник Объединенного
координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишут
"Комментарии".
Ракетная угроза с моря остается
Во время
ночных ракетных обстрелов Украины захватчики не использовали вооружение
корабельной группировки. Вместе с тем, как отмечает Наталья Гуменюк,
зафиксирована утренняя активность надводных кораблей россиян в море. Всего на
боевом дежурстве находятся 3 корабля, а потенциал "Калибров" увеличился до 24
ракет.
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По словам спикерши, накануне оккупанты продолжали
артиллерийские обстрелы правого берега Днепра и наносили удары авиационными
бомбами.
В то же время Силы обороны Юга достойно
соответствуют врагу, замечает спикер.
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