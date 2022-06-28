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"Страна убийц и лжецов": Кулеба жестко прокомментировал реакцию россиян и дипломатов РФ на удар по Кременчугу

Российские чиновники и дипломаты распространяют безумные теории заговора

сегодня, 12:31
Автор:

Денис
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба  прокомментировал реакцию россиян и российских дипломатов на вчерашний удар по ТРЦ в городе Кременчуг. Об этом Кулеба написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

"Страна убийц и лжецов": Кулеба жестко прокомментировал реакцию россиян и дипломатов РФ на удар по Кременчугу

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины отметил, что российские чиновники и дипломаты распространяют безумные теории заговора, а обычные россияне радуются трагедии в социальных сетях. 

"Противно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия – страна убийц и откровенных лжецов.", — пишет Кулеба. 

”Страна убийц и лжецов”: Кулеба жестко прокомментировал реакцию россиян и дипломатов РФ на удар по Кременчугу - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что тела очень обгоревшие, найдены фрагменты: министр Монастырский дал брифинг в Кременчуге. В Кременчуге криминалисты помогут идентифицировать погибших. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото). Ракеты по Кременчугу запустили летчики 52 гвардейского авиаполка. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что российско-литовский кризис: зачем Путину ядерное оружие в Беларуси.Чтобы еще больше повлиять на сговорчивость европейцев, российский президент задействовал марионеточный режим Александра Лукашенко. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Луганской области уничтожен вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО). Взрыв прогремел в оккупированной Кадиевке. 



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba
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