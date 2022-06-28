В Луганской области уничтожен вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО)

На временно оккупированной территории Украины продолжают взрываться вражеские склады боеприпасов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по по данным СтратКома, сегодня утром в оккупированном городе Кадиевка прогремел взрыв. Сообщается, что взрывался вражеский склад боеприпасов.

В небо над населённым пунктом поднялся густой дым.

"Утренний склад боеприпасов оккупантов во временно оккупированной Кадиевке!", — пишет СтратКом.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ также опубликовал видео с места событий, на котором запечатлены последствия взрыва.

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