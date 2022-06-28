logo

BTC/USD

20970.87

ETH/USD

1218.20

LTC/USD

55.99

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Луганской области уничтожен вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Луганской области уничтожен вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО)

Взрыв прогремел в оккупированной Кадиевке

сегодня, 11:41
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

На временно оккупированной территории Украины продолжают взрываться вражеские склады боеприпасов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

В Луганской области уничтожен вражеский склад боеприпасов (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по по данным СтратКома, сегодня утром в оккупированном городе Кадиевка прогремел взрыв. Сообщается, что взрывался вражеский склад боеприпасов. 

В небо над населённым пунктом поднялся густой дым. 

"Утренний склад боеприпасов оккупантов во временно оккупированной Кадиевке!", — пишет СтратКом. 

Центр стратегических коммуникаций ВСУ также опубликовал видео с места событий, на котором запечатлены последствия взрыва. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что позиции ВСУ укрепляются: контрнаступление идет по двух направлениях. Позиции украинских бойцов в Херсонской и Запорожской областях крепкие, сообщили в ОК "Пивдень". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинская авиация нанесла серию мощных ударов по противнику: что уничтожено — подробности. За прошедшие сутки штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что День Конституции и война в Украине: какие изменения в Основной Закон следует внести. Эксперты рассказали, что нужно изменить в Конституции Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Минобороны России "анонсировали" новые удары по Украине: где ждать взрывов. Фактически в Минобороны России предупредили об ударах по Криворожской ТЭС. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2Ip7EaPDjnmqfg-hCi9FdImip3jhObtJixZF-YkVOOr7VWZtAkDWLA7E0
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!