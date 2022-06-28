Позиции ВСУ укрепляются: контрнаступление идет по двух направлениях

Украинские защитники ведут наступление на херсонском и запорожском направлениях. Армия Украины здесь продвигается вперед, оккупанты занимают оборонительные позиции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В Херсонской области россияне безуспешно пытаются отбить те позиции, которые потеряли вследствие наступления ВСУ. Они применяют авиационные удары и пытаются накрывать наши позиции артиллерийским огнём.

Наталья Гуменюк отметила, что за прошлый день оккупанты пытались зацепиться за позиции возле Потёмкиного, но ничего у них не вышло, потому что в этом секторе позиции украинской армии очень сильные. Россияне отступили, не получил никаких преимуществ.

Что касается Запорожской области, то здесь оккупанты продолжает наносить хаотичный огонь по территориальным громадам, от чего страдают местные жители, но здесь также украинские защитники не отступают, продолжает удерживать позиции и даже наступать.

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