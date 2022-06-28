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Украинская авиация нанесла серию мощных ударов по противнику: что уничтожено - подробности

За прошедшие сутки штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов

сегодня, 11:15
Автор:

Денис
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Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook. 

Украинская авиация нанесла серию мощных ударов по противнику: что уничтожено - подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки, 27 июня, ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов.

"Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.", — Командование ВС ВСУ.

Сообщается, что в результате авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага.

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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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