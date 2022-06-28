Украинская авиация нанесла серию мощных ударов по противнику: что уничтожено - подробности

Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки, 27 июня, ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов.

"Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.", — Командование ВС ВСУ.

Сообщается, что в результате авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что День Конституции и война в Украине: какие изменения в Основной Закон следует внести. Эксперты рассказали, что нужно изменить в Конституции Украины. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что в Минобороны России "анонсировали" новые удары по Украине: где ждать взрывов. Фактически в Минобороны России предупредили об ударах по Криворожской ТЭС. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что ВСУ уничтожили воинскую часть противника во временно оккупированном Перевальске: подробности (ВИДЕО). В расположении личного состава противника прогремели взрывы. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, как отреагирует мир, Совбез ООН на удар по Кременчугу: какие последствия за обстрелы ждут РФ. Ряд мировых лидеров после ракетного удара РФ по Кременчугу сделали заявления, в которых осудили действия Москвы — теперь пришло время переходить от слов к действиям. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!