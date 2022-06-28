Как отреагирует мир, Совбез ООН на удар по Кременчугу: какие последствия за обстрелы ждут РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 июня назвал обстрел ТЦ в Кременчуге (погибло около 20, травмировано около 60 человек) "самым дерзким терактом в истории Европы". Он обратился к США с просьбой признать рф государством-спонсором терроризма. Сегодня, 28 июня, Совет Безопасности ООН собирает заседания для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов оккупантами мирного украинского населения. Могут ли мировыми лидерами быть приняты решения, кардинально влияющие на ход российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ООН. Фото - из открытых источников

Если говорить о международных структурах, то их позиция относительно агрессии россии остается сугубо декларативной

К сожалению, четыре месяца войны показали, что ни ООН, ни НАТО на сегодняшний день не готовы к радикальным шагам, которые могли бы ускорить процесс завершения войны. Такое мнение высказал политический эксперт Денис Гороховский.

В качестве аргументов он напоминает их отказ закрыть небо над Украиной в первый месяц войны, а также некоторые последние неоднозначные решения и традиционное выражение озабоченности.

"Победа Украины добывается не за столом переговоров, а на полях сражений и добывают ее не дипломаты, а военные, – акцентирует эксперт. – Конечно, Украина получает значительную финансовую и военную помощь от ряда государств и это очень важная помощь, без которой ситуация на фронте была бы значительно хуже. Но, если говорить о международных структурах, то их позиция относительно агрессии россии остается, в большинстве своем, сугубо декларативной".

Поэтому, резюмирует Денис Гороховский, рассчитывать, что на сегодняшнем заседании СовБеза ООН будут приняты какие-то знаковые решения, которые приблизят победу Украины, не приходится.

Удар по Кременчугу стал "черным лебедем" для рф

Политический эксперт Михаил Чаплыга обращает внимание, что прицельный обстрел ТЦ в Кременчуге произошел менее чем через неделю после того, как комитет Сената поддержал предложение о признании рф страной-спонсором терроризма.

"Впервые такое предложение прозвучало во время передачи официальным представителям США предложений международной группы Ермака-Макфола в Киеве на встрече с президентом, – напоминает эксперт. – Внесение рф в такой список является единственным реальным механизмом оказания существенного финансового давления за агрессию в Украине. Блокировка СВИФТ (SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) – это половинчатое и точечное решение, которое легко обойти. Внесение же в список ФАТФ (FATF – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) блокирует любую финансовую деятельность рф во внешнем мире, включая контр-агентов".

Михаил Чаплыга не сомневается, что удар россиян по украинскому торговому центру станет одним из ключевых аргументов для убеждения еще колеблющихся сенаторов.

"Этот удар уже стал "черным лебедем" для рф, поскольку произошел в день собрания "Большой семерки", где обсуждалась и военная и финансовая помощь Украине . И еще сыграет свою важную роль в убеждении стран НАТО в необходимости срочных поставок нам систем ПВО, – прогнозирует эксперт – Заседание Совбеза ООН по вопросу Украины было назначено до удара по Кременчугу. Но теперь его повестка дня существенно изменится и, конечно, этот акт международного терроризма будет ключевым вопросом. Что, в свою очередь, станет еще одним кирпичиком в фундамент признания рф страной-спонсором терроризма".

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