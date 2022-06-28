logo

BTC/USD

20908.73

ETH/USD

1208.13

LTC/USD

55.93

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ООН соберутся на обсуждение обстрела ТЦ в Полтавской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН соберутся на обсуждение обстрела ТЦ в Полтавской области

Во вторник начнется заседание Совбеза ООН

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Представители Совбеза ООН проведут заседание 28 июня в связи с трагедией в Кременчугеракетным обстрелом и пожаром на территории торгового центра. В результате вражеского обстрела погибли уже 18 человек по состоянию на утро, продолжаются разборы завалов.

В представительстве Норвегии при ООН назвали ужасным обстрел торгового центра: "Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

Представитель ООН Стефан Дюжаррик осудил атаку россией гражданских учреждений и учреждений, он подчеркнул, что гражданские не должны быть мишенью для атак.

"Любая гражданская инфраструктура, которая, очевидно, включает торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна быть мишенью", — добавил он. По его словам, в течение выходных были "тревожные сообщения о новой волне авиаударов и обстрелов в выходные и в понедельник, когда гражданские лица погибли или получили ранения. Сообщается, что повреждены дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура".

Оснат Лубрани, постоянный координатор ООН в Украине, заявила, что это пример "массовых страданий, которые война России против Украины причиняет народу этой страны".

"Мои мысли и мое сердце – с семьями и близкими, с погибшими, с ранеными, с жителями Кременчуга и Украины, которым пришлось стать свидетелями еще одного трагического события", — заявила она.

Как писал портал, 25 июня враг нанес ракетный удар по территории Ровенской области. Об этом вечером сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на своей странице в Фейсбуке. По его словам, ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры в Сарнах. Две ракеты уничтожили здание СТО с мойкой и комплекс по ремонту автомобилей. Разбирают завалы спасатели, поиски пострадавших на местах зданий продолжаются, ведь на месте попадания могло быть больше людей.

В ООН соберутся на обсуждение обстрела ТЦ в Полтавской области

Разбор завалов, фото ГСЧС



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.un.org/en/story/2022/06/1121462
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!