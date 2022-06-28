В ООН соберутся на обсуждение обстрела ТЦ в Полтавской области

Представители Совбеза ООН проведут заседание 28 июня в связи с трагедией в Кременчуге — ракетным обстрелом и пожаром на территории торгового центра. В результате вражеского обстрела погибли уже 18 человек по состоянию на утро, продолжаются разборы завалов.



В представительстве Норвегии при ООН назвали ужасным обстрел торгового центра: "Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".



Представитель ООН Стефан Дюжаррик осудил атаку россией гражданских учреждений и учреждений, он подчеркнул, что гражданские не должны быть мишенью для атак.



"Любая гражданская инфраструктура, которая, очевидно, включает торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна быть мишенью", — добавил он. По его словам, в течение выходных были "тревожные сообщения о новой волне авиаударов и обстрелов в выходные и в понедельник, когда гражданские лица погибли или получили ранения. Сообщается, что повреждены дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура".



Оснат Лубрани, постоянный координатор ООН в Украине, заявила, что это пример "массовых страданий, которые война России против Украины причиняет народу этой страны".



"Мои мысли и мое сердце – с семьями и близкими, с погибшими, с ранеными, с жителями Кременчуга и Украины, которым пришлось стать свидетелями еще одного трагического события", — заявила она.



Как писал портал, 25 июня враг нанес ракетный удар по территории Ровенской области. Об этом вечером сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на своей странице в Фейсбуке. По его словам, ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры в Сарнах. Две ракеты уничтожили здание СТО с мойкой и комплекс по ремонту автомобилей. Разбирают завалы спасатели, поиски пострадавших на местах зданий продолжаются, ведь на месте попадания могло быть больше людей.

Разбор завалов, фото ГСЧС

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