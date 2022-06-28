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В сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото)

Ракеты по Кременчугу запустили летчики 52 гвардейского авиаполка

сегодня, 12:10 comments1337
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге со стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Эта воинская часть 33310 в базирующемся поселке Шайковка Калужской области. Как передает портал "Комментарии", данную информацию обнародовал проект информирования и расследований InformNapalm.

В сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото)

ТРЦ в Кременчуге. Фото: Полтавская ОГА

Расследователи выяснили, что на вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые атаковать ракетами Х-22 торговый центр. 

Командует 52-м авиаполком в настоящее время осуществляет полковник Олег Тимошин, который и несет непосредственную ответственность за военные преступления, включая обстрел Кременчуга и жертвы среди мирных жителей. Командиром авиационного отряда в / ч 33310 является майор Алексей Иваненко.

Расследователи уточняют, что их данные не доказывают на 100%, что именно указанные военнослужащие совершали военные преступления, но они подвергаются подозрению и степень их вины должна быть доказана. Если они участвуют в войне, то должны понести наказание.

Отметим,  результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина вновь заговорили о Третьей мировой войне и о прямом противостоянии России и НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Лукашенко прокомментировали возможность наступления на Украину.

В сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото) - фото 2

В сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото) - фото 3

В сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото) - фото 4

В сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото) - фото 5

В сеть слили данные о пилотах, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге (фото) - фото 6




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Источник: https://t.me/informnapalm/9943
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