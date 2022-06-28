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Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло

Спасатели работали всю ночь, продолжают разбирать завалы и сейчас

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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С момента удара российских оккупантов по торгово-развлекательному центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв стремительно увеличивалось. На данный момент известно, что в результате удара россиян количество жертв возросло до 18 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, также такую информацию подтвердили в ГСЧС.

Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло

Удар по ТРЦ в Кременчуге. ФОТО: TELEGRAM ЛУНИНА

Дмитрий Лунин высказал искренние соболезнования жителям Кременчуга, которые в результате варварского удара рашистов потеряли близких и родных. Спасатели работали всю ночь, разбирая завалы торгового центра, продолжается работа и сейчас.

Отметим, сначала президент Украины Владимир Зеленский сообщил у себя в Телеграмм, что в Кременчуге настоящая катастрофа, потому что удар произошел в то время, как в ТРЦ находилось до 1000 человек, но позже глава государства уточнил, что, к счастью, многим людям удалось покинуть ТРЦ до удара, но избежать жертв все же не удалось.

Уже известно, что после того, как россияне ударили по торгово-развлекательном центру, поступило как минимум 40 сообщений от жителей Кременчуга о том, что они потеряли связь с родными.

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Издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента уже предупредили, что Украина обаятельно ответит на удар России по ТРЦ в Кременчуге. На Банковой сразу уточнили, что удар этот будет долгим, ВСУ будут прицельно бить по военным целям страны-агрессора.




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Источник: https://t.me/DMYTROLUNIN/2737
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