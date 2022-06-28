Тела очень обгоревшие, найдены фрагменты: министр Монастырский дал брифинг в Кременчуге

В Кременчуге министр внутренних дел Денис Монастырский дал пресс-брифинг на месте происшествия. По его словам, назначен ряд экспертиз, СБУ проводит расследование. Говорить о том, как произошло попадание и кто действительно виноват, можно будет только после проведения следственных действий. Идентификация тел будет продолжаться несколько дней при условии сбора ДНК-образцов живых родственников. А точное количество жертв будет установлено в течение суток, ведь остается расчистить еще 40% территории сгоревшего ТРЦ.

фото Полтавская ОВА

"Тела еще не опознаны. Большинство из них очень сильно обгорели. У нас еще много фрагментов тел, которые нужно идентифицировать. Цифры относительно жертв не конечные, спасатели, коммунальщики и волонтеры будут пытаться разобрать завалы до завтрашнего утра. В результате обстрела ранен один ребенок, Ее жизни ничего не угрожает. Есть пострадавший среди спасателей — он госпитализирован с отравлением угарным газом", — говорит министр.



Также он добавил, что найдены части разорвавшейся на месте ракеты — это около 900 килограммов тротила, которые запустили с ТУ-22. По данным аналитиков СБУ и Нацполиции, предварительно известно, какой полк авиации россии совершил это преступление и имена летчиков . Как рассказал министр, была сирена до взрыва и часть людей успели выйти из помещения, считают специалисты, а оставшиеся погибли.



Относительно действий администрации заведения будет проведено отдельное расследование. Впрочем, Денис Монастырский призвал всех работников, руководство заведений и украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги – идти в укрытие. За трое суток россия выпустила по Украине 100 ракет.



Кроме того, министр подчеркнул, что в город прибыла криминалистическая лаборатория, которая будет собирать образцы ДНК из фрагментов тел и погибших для того, чтобы приступить к идентификации. Когда родственники сдадут свои биологические материалы, то можно будет установить личности жертв.

Однако это только начало крупного расследования. Все доказательства будут собраны и переданы в международные учреждения. На данный момент назначен ряд экспертиз — судебно-криминалистическая, взрыво-технологическая, молекулярно -генетическая, строительная, экономическая, экспертиза следов, пожаро-техническая и другие — и только после их завершения можно будет сказать каким образом было попадание и кто именно совершил пуск. Вокруг ТРЦ нет военных объектов в радиусе 5 км. В город привезли кровь для пострадавших, часть сдали местные.

"Я сам сдал кровь. Мы утром посетили раненых в больницах. Пока острой потребности в крови нет, больницы обеспечены поставками из других городов", — говорит министр.

Как писал портал "Комментарии", несколько десятков человек считаются пропавшими в Кременчуге.

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