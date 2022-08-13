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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях

сегодня, 16:05
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 13 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 43400 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1856 (+7) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4115 (+7) ед;

• артиллерийских систем – 978 (+3) ед;

• РСЗО — 261 (+0) ед;

• средства ПВО — 136 (+0) ед;

• самолетов — 233 (+0) ед;

• вертолетов – 193 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1);

• крылатые ракеты – 187 (+2);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 3036 (+15) ед;

• специальная техника – ​​91 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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