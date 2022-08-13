Украинские четвероногие защитники получили современную экипировку: как выглядят пушистые помощники (ФОТО)

Служебных собак, помогающих украинским бойцам защищать свою родную землю от оккупантов, обеспечили всем необходимым. Об этом сообщается на странице Генштаба в социальной сети Facebook.

Собаки-воины. Фото - Генштаб ВСУ

По информации источника, благотворители и волонтеры передали четверолапым воинам экипировку: тактические очки, бронежилет, обувь. Также были переданы необходимые медицинские наборы.





"Теперь еще больше красавчики. Защитная экипировка для четверолапых воинов из разных подразделений Сил обороны Украины от благотворителей и волонтеров. Большая благодарность! Вместе победим!", — говорится в сообщении.





Также в Генштабе ВСУ опубликовали фотографии пушистых защитников.





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