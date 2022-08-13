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Украинские четвероногие защитники получили современную экипировку: как выглядят пушистые помощники (ФОТО)

В Сети опубликовали фото пушистых помощников украинских военных

сегодня, 15:28
Автор:

Анастасия
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Служебных собак, помогающих украинским бойцам защищать свою родную землю от оккупантов, обеспечили всем необходимым. Об этом сообщается на странице Генштаба в социальной сети Facebook.

Украинские четвероногие защитники получили современную экипировку: как выглядят пушистые помощники (ФОТО)

Собаки-воины. Фото - Генштаб ВСУ

По информации источника, благотворители и волонтеры передали четверолапым воинам экипировку: тактические очки, бронежилет, обувь. Также были переданы необходимые медицинские наборы. 

Украинские четвероногие защитники получили современную экипировку: как выглядят пушистые помощники (ФОТО) - фото 2

"Теперь еще больше красавчики. Защитная экипировка для четверолапых воинов из разных подразделений Сил обороны Украины от благотворителей и волонтеров. Большая благодарность! Вместе победим!", — говорится в сообщении. 

Украинские четвероногие защитники получили современную экипировку: как выглядят пушистые помощники (ФОТО) - фото 3

Также в Генштабе ВСУ опубликовали фотографии пушистых защитников. 

Украинские четвероногие защитники получили современную экипировку: как выглядят пушистые помощники (ФОТО) - фото 4

Ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что у Зеленского назвали шаги, которые помогут Украине победить РФ в войне. Эти шаги помогут нашей стране победить РФ, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также новостной портал сообщал о том, что российские захватчики пытаются любыми способами вернуться домой в войны, которую РФ развязала против Украины. СБУ перехватила очередные разговоры военных РФ, в которых они обсуждают с родственниками или сослуживцами "лайфхаки", чтобы сбежать с войны

Сайт "Комментарии" ранее писал о том, почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризмаКак в Вашингтоне, так и в Москве понимают, чем грозит официальное призвание РФ государством-спонсором терроризма. Подробности читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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