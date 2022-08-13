У Зеленского назвали шаги, которые помогут Украине победить РФ в войне

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Анастасия
Война в Украине, которую развязала РФ, длится уже 171-е сутки. Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем официальном Telegram-канале рассказал о том, что может помочь Украине одержать победу как можно скорее.
Андрей Ермак. Фото - Telegram-канал Ермака
Андрей Ермак выделил пять основных шагов, выполнив которые победа Украины будет становиться значительно ближе:
- Признание России государством-спонсором терроризма;
- Визовый бан для россиян;
- Ограничение цены на нефть;
- Газовое эмбарго;
- Оружие, оружие, оружие.
Эти шаги, по мнению главы ОП, помогут нашей стране победить РФ, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир.
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