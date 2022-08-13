У Зеленского назвали шаги, которые помогут Украине победить РФ в войне

Война в Украине, которую развязала РФ, длится уже 171-е сутки. Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем официальном Telegram-канале рассказал о том, что может помочь Украине одержать победу как можно скорее.

Андрей Ермак. Фото - Telegram-канал Ермака

Андрей Ермак выделил пять основных шагов, выполнив которые победа Украины будет становиться значительно ближе:

- Признание России государством-спонсором терроризма;

- Визовый бан для россиян;

- Ограничение цены на нефть;

- Газовое эмбарго;

- Оружие, оружие, оружие.

Эти шаги, по мнению главы ОП, помогут нашей стране победить РФ, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир.

за последние сутки российские оккупанты пытались проводить наступательные действия на некоторых направлениях. Однако получил отпор были вынуждены отойти назад. В Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях сейчас продолжаются бои, и враг пытается наступать. Подробнее об этом читайте в нашем материале. Ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что









Сайт "Комментарии" ранее писал о том, п очему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма. Как в Вашингтоне, так и в Москве понимают, чем грозит официальное призвание РФ государством-спонсором терроризма. Подробности читайте в нашем материале.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!