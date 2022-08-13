171 день войны: на каких направлениях РФ ведет наступление

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Анастасия
Сегодня начались 171 сутки полномасштабной войны, котору РФ развязала против Украины. На странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях и где враг пытается наступать.
Война в Украине. Фото - из открытых источников
По информации источника, за последние сутки российские оккупанты наступательными и штурмовыми действиями пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.
Так, захватчики проводили наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Сухой Пруд – Лозовое, Сторожево – Новоселка. Однако не имея успеха были вынуждены отойти назад.
Противник вел штурмовые действия также в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.
На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.
Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на Банковой назвали причину по которой россияне не возьмут ни Бахмут, ни Северск. Лучший исход для российских захватчиков – это подойти к этим городам максимально близко, но взять их, установив полный контроль, не выйдет.
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