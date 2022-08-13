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171 день войны: на каких направлениях РФ ведет наступление

ВСУ дают достойный отпор российским оккупантам

сегодня, 08:41
Автор:

Анастасия
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Сегодня начались 171 сутки полномасштабной войны, котору РФ развязала против Украины. На странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях и где враг пытается наступать. 

171 день войны: на каких направлениях РФ ведет наступление

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, за последние сутки российские оккупанты наступательными и штурмовыми действиями пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

Так, захватчики проводили наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Сухой Пруд – Лозовое, Сторожево – Новоселка. Однако не имея успеха были вынуждены отойти назад. 

Противник вел штурмовые действия также в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.

На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на Банковой назвали причину по которой россияне не возьмут ни Бахмут, ни Северск. Лучший исход для российских захватчиков – это подойти к этим городам максимально близко, но взять их, установив полный контроль, не выйдет. 

Также новостной портал "Комментарии" сообщал, что в ОП жестко ответили на угрозы российского политика касаемо АЭС. По мнению Подоляка, Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий.

Сайт "Комментарии" передавал, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с РФ возможенПоэтому украинская армия последовательно будет деоккупировать все захваченные территории, включая аннексированный Крым. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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