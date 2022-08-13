171 день войны: на каких направлениях РФ ведет наступление

Сегодня начались 171 сутки полномасштабной войны, котору РФ развязала против Украины. На странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях и где враг пытается наступать.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, за последние сутки российские оккупанты наступательными и штурмовыми действиями пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

Так, захватчики проводили наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Сухой Пруд – Лозовое, Сторожево – Новоселка. Однако не имея успеха были вынуждены отойти назад.

Противник вел штурмовые действия также в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.

На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на Банковой назвали причину по которой россияне не возьмут ни Бахмут, ни Северск. Лучший исход для российских захватчиков – это подойти к этим городам максимально близко, но взять их, установив полный контроль, не выйдет.

в ОП жестко ответили на угрозы российского политика касаемо АЭС . По мнению Подоляка, Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий. Также новостной портал "Комментарии" сообщал, что





Сайт "Комментарии" передавал, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с РФ возможен. Поэтому украинская армия последовательно будет деоккупировать все захваченные территории, включая аннексированный Крым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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