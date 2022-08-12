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"Дураков, кроме Медведева, нет": в ОП жестко ответили на угрозы российского политика касаемо АЭС

Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий - Подоляк

сегодня, 18:09
Автор:

Денис
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В Офисе президента ответили на угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter. 

"Дураков, кроме Медведева, нет": в ОП жестко ответили на угрозы российского политика касаемо АЭС

Михаил Подоляк

Подоляк ответил на угрозы Медведева по поводу атомных станций в ЕС и его заявление об обстрелах Запорожской АЭС.

"Сложно представить, чтобы член "Аль-Каиды" или "ИГИЛ" сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль. Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить… агрессором. Но дураков, кроме Медведев, нет. Единственная угроза для АЭС – российские террористы", — Подоляк. 

”Дураков, кроме Медведева, нет”: в ОП жестко ответили на угрозы российского политика касаемо АЭС - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что территориальный компромисс с РФ возможен: Резников назвал вариант. Министр подчеркнул, что главная цель ВСУ — освобождение всех оккупированных территорий в пределах 1991 года. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что что из-за войны происходит с экономиками Украины и РФ – какой прогноз. Украинская экономика сможет выстоять при помощи западных партнеров, а вот для российской неприятности только начинаются, их пик ожидается в 2023 году. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали. Россияне уже сами поняли, что теперь о наступлении придется забыть. 

Также "Комментарии" информировали о том, что аавиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область. Аавиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область. 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1558068407186210818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558068407186210818%7Ctwgr%5E5cffad27e410355f2d352d2318c387c8e8722c0b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fza
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