"Дураков, кроме Медведева, нет": в ОП жестко ответили на угрозы российского политика касаемо АЭС

В Офисе президента ответили на угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter.

Михаил Подоляк

Подоляк ответил на угрозы Медведева по поводу атомных станций в ЕС и его заявление об обстрелах Запорожской АЭС.



"Сложно представить, чтобы член "Аль-Каиды" или "ИГИЛ" сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль. Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить… агрессором. Но дураков, кроме Медведев, нет. Единственная угроза для АЭС – российские террористы", — Подоляк.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что территориальный компромисс с РФ возможен: Резников назвал вариант. Министр подчеркнул, что главная цель ВСУ — освобождение всех оккупированных территорий в пределах 1991 года. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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