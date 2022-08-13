"Лайфхаки" оккупантов: что делают военные РФ, чтобы сбежать с войны (ВИДЕО)

Российские захватчики пытаются любыми способами вернуться домой в войны, которую РФ развязала против Украины. Об этом свидетельствует телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Нередко в разговорах с родственниками или сослуживцами российские оккупанты обсуждают планы своего побега с войны. Для этого захватчики придумываются различные способы.

СБУ собрала подборку новых "лайфхаков", которые противники используют для побега домой. Среди них: "включить васю", сломать руку, соскочив пьяным с танка или же самострел на марше.

В одном из перехваченных разговорах мать поделилась с сыном "афганским" дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство:

"Иди в медпункт, говори, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтобы ты, типа, включал васю".

Еще одному российскому оккупанту друг посоветовал напиться и упасть с танка, чтобы сломать руку. "Главное, чтобы шею не сломали. Прыгай, как щучкой в ​​воду", — добавил друг.

А контрактники элитной "краснознаменной" 39-й отдельной мотострелковой бригады прямо на марше простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.

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Сайт "Комментарии" передавал, что за последние сутки российские оккупанты пытались проводить наступательные действия на некоторых направлениях. Однако получил отпор были вынуждены отойти назад. В Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях сейчас продолжаются бои, и враг пытается наступать. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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