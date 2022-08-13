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В школах Киева дети больше не будут изучать русский язык

В новом учебном году в школах Киева не будет уроков русского языка

сегодня, 10:41
Автор:

Анастасия
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Преподавать русский язык в столичных школах больше не будут. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог и экономист Валерий Клочок. 

В школах Киева дети больше не будут изучать русский язык

Школа. Фото из открытых источников

В ответном письме Киевской городской государственной администрации на запрос общественной организации "Молодежный клуб Джура" заявляется, что в новом учебном году в киевских школах больше не будет уроков русского языка. Преподавать на русском языке учителя также не будут. 

"В документе отмечается, что "образовательными программами на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно". Язык имеет значение!!", — пишет Клочок. 

В школах Киева дети больше не будут изучать русский язык - фото 2


Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине не успевают подготовить все школы к началу учебного года. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Юлия Гришина сообщила, что в некоторых регионах обучение будет исключительно дистанционным. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что 1 сентября в Украине должен начаться учебный год в очном режиме в населенных пунктах, где это возможно. В Кабмине сообщили, что те учреждения, где будут появляться надлежащие условия безопасности, смогут начать очный образовательный процесс.

Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны. Решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/vklochok
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