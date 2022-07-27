В Украине не успевают подготовить все школы к началу учебного года: как будут учиться дети

Учебный год в Украине 2022 (фото из открытых источников)

1 сентября в Украине откроются не все школы. Некоторые школьники продолжат обучаться онлайн. Речь идет об находящихся в опасных зонах учебных заведениях, ведь подготовить эти школы к 1 сентября просто невозможно. Об этом заявила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Юлия Гришина.

Депутат рассказала, что сейчас в Украине заканчивается аудит учебных заведений, в частности, школ, садов, вузов. Помещение проверяют, отыскивая там безопасные условия для обучения. Но подготовить все 100% школ не успеют.

Кроме этого, сейчас активно готовят укрытия, хранилища. Там создают надлежащие условия.

"Проверять каждое учреждение будет специальная комиссия, в которую войдут представители ГСЧС, органов МВД, местных властей. Работать офлайн смогут только те учебные заведения, которые отвечают требованиям безопасности", – пояснила Юлия Гришина.

Депутат и политик признала, что до 1 сентября подготовить все учебные заведения просто не успеют.

"Конечно, до 1 сентября мы не успеем подготовить все 100% учебных заведений. Те учреждения, где будут появляться надлежащие условия безопасности, смогут начать очный образовательный процесс", – пояснила депутат.

Также Гришина сообщила, что в регионах, где сохраняется опасность, будет только дистанционное обучение. Решения о том, как будут учиться дети в каждом регионе, будут принимать отдельно. А родители будут иметь право выбирать способ обучения.

"И даже если в городе относительно безопасно, но родители не хотят отдавать ребенка на очное обучение, он сможет учиться дистанционно", – подчеркнула Гришина.

Напомним, что "Комментарии" информировали об очном обучении детей в школах с сентября .