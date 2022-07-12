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Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны

Решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах

12 июля 2022, 23:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства отреагировал на петицию о запрещении очного обучения в школах до конца войны. Ответ на петицию появился на сайте главы государства.

Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны

Зеленский отреагировал на петицию о запрещении очного обучения в школах (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский ответил на петицию общественной активистки о запрете очного обучения, сообщив, что согласно постановлению Кабмина от 24 июня, областные военные администрации вместе с руководителями учебных заведений организуют начало учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. То есть, решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцы просили Зеленского запретить очное обучение в школах до завершения войны. Электронное обращение к главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы запретить очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения, уже имеет необходимое количество голосов для рассмотрения — 25 тысяч. Оно подано было 8 июня. И инициатор этого общественного документа Мария Горшенова обращается с просьбой к президенту ввести запрет очного обучения в учебных заведениях, пока закончатся военные действия. Общественная активистка в петиции указывает, что не во всех образовательных учреждениях есть бомбоубежища и пути эвакуации. В частности, в некоторых домах узкие коридоры и малые лестничные пролеты. Еще один аргумент – школьники не могут сосредоточиться на обучении после того, как заканчивается воздушная тревога. Мешает процессу очного обучения, как утверждает инициатор документа, значительная продолжительность воздушных тревог.



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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