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Очная учеба детей в школах с сентября: в Кабмине сделали важное заявление

В хранилищах должно быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания

сегодня, 20:19
Автор:

Лиля Воробьева
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С 1 сентября в Украине должен начаться учебный год в очном режиме в населенных пунктах, где это возможно. В прифронтовых регионах и общинах дети будут и дальше учиться онлайн. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу украинского правительства.

Очная учеба детей в школах с сентября: в Кабмине сделали важное заявление

Каким будет очное обучение детей в школах с сентября (фото из открытых источников)

На селекторном совещании с руководителями областей, которое прошло с участием руководителя правительства Дениса Шмыгаля, говорилось, что в образовательных учреждениях все защитные сооружения гражданской защиты должны быть приведены в готовность, чтобы их можно было использовать.

Кроме этого, премьер-министр поручил МВД разработать возможность подвоза детей до и после школы, используя коммунальный транспорт.

"В хранилищах должны быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания во время длительной воздушной тревоги. Обучение детей и персоналу правильному поведению во время тревоги должны стать регулярными. Безопасность детей — самая главная задача при подготовке учебных заведений. Все рекомендации уже разработаны.", — сказал Шмигаль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны. Глава государства отреагировал на петицию о запрещении очного обучения в школах до конца войны. Владимир Зеленский ответил на петицию общественной активистки о запрете очного обучения, сообщив, что согласно постановлению Кабмина от 24 июня, областные военные администрации вместе с руководителями учебных заведений организуют начало учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. То есть, решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах.

 



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-proviv-selektornu-naradu-z-holovamy-oblastei-shchodo-pidhotovky-zakladiv-osvity-do-navchalnoho-roku
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