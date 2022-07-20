Очная учеба детей в школах с сентября: в Кабмине сделали важное заявление

С 1 сентября в Украине должен начаться учебный год в очном режиме в населенных пунктах, где это возможно. В прифронтовых регионах и общинах дети будут и дальше учиться онлайн. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу украинского правительства.

На селекторном совещании с руководителями областей, которое прошло с участием руководителя правительства Дениса Шмыгаля, говорилось, что в образовательных учреждениях все защитные сооружения гражданской защиты должны быть приведены в готовность, чтобы их можно было использовать.

Кроме этого, премьер-министр поручил МВД разработать возможность подвоза детей до и после школы, используя коммунальный транспорт.

"В хранилищах должны быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания во время длительной воздушной тревоги. Обучение детей и персоналу правильному поведению во время тревоги должны стать регулярными. Безопасность детей — самая главная задача при подготовке учебных заведений. Все рекомендации уже разработаны.", — сказал Шмигаль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны. Глава государства отреагировал на петицию о запрещении очного обучения в школах до конца войны. Владимир Зеленский ответил на петицию общественной активистки о запрете очного обучения, сообщив, что согласно постановлению Кабмина от 24 июня, областные военные администрации вместе с руководителями учебных заведений организуют начало учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. То есть, решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах.