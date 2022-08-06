Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 6 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 августа ориентировочно составили:
• личного состава — около 41900 (+250) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1802 (+10) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 4051 (+19) ед;
• артиллерийских систем – 955 (+5) ед;
• РСЗО — 260 (+0) ед;
• средства ПВО — 127 (+4) ед;
• самолетов – 223 (+0) ед;
• вертолетов – 191 (+0) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2);
• крылатые ракеты – 182 (+0);
• корабли/катера — 15 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2970 (+6) ед;
• специальная техника – 85 (+2).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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