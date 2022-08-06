Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 6 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 41900 (+250) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1802 (+10) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4051 (+19) ед;

• артиллерийских систем – 955 (+5) ед;

• РСЗО — 260 (+0) ед;

• средства ПВО — 127 (+4) ед;

• самолетов – 223 (+0) ед;

• вертолетов – 191 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2);

• крылатые ракеты – 182 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2970 (+6) ед;

• специальная техника – ​​85 (+2).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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