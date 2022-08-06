logo

BTC/USD

23214.89

ETH/USD

1714.24

LTC/USD

61.48

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали настоящую цель стягивания Россией 25 тысяч военных на юг Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали настоящую цель стягивания Россией 25 тысяч военных на юг Украины

За последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек

сегодня, 15:35
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российское военное командование стянуло 25 тысяч своих военных на юг Украины, из которых 10 тысяч находятся на западном берегу Днепра. Их цель – окружение Николаева. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Times".

СМИ узнали настоящую цель стягивания Россией 25 тысяч военных на юг Украины

Россия стянула 25 тысяч военных на юг Украины / фото Генштаб

СМИ отмечает, только за последние несколько недель на это направление фронта было переброшено 9 подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек. 

Ссылаясь на собственные источники издание отмечает, что таким образом Россия собралась ответить на заявления и новости в СМИ о том, что Украина готовит массированное контрнаступление на южном направлении и уже уверенно продвигается в Херсонской области. По некоторым данным украинцам удалось за последний месяц отодвинуть линию фронта примерно на 2 км от Николаева. 

Издание отмечает, что для Кремля есть принципиальным захват Николаева, потому как этот город открывает плацдарм для наступления на Одессу. Также наступление и захват Николаева нужен россиянам для того, чтобы украинская армия не могла, используя американские системы HIMARS доставать ракетными ударами к важным объектам в Херсонской области, в частности, к мостам через Днепр.

Читайте также на портале "Комментарии" — ожесточенные бои, но уже не на Донбассе: в британской разведке назвали самый "горячий" участок фронта в Украине и предупредили о новой фазе войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал сроки контрнаступления ВСУ и попросил украинцев меньше прислушиваться к мнению "диванных экспертов".

Ранее "Комментарии" писали - четкий сигнал от генсека НАТО Столтенберга Киеву и Москве: на что теперь можем рассчитывать.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/showdown-looms-in-mykolaiv-as-putin-scrambles-to-save-face-975722d85
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!