СМИ узнали настоящую цель стягивания Россией 25 тысяч военных на юг Украины

Российское военное командование стянуло 25 тысяч своих военных на юг Украины, из которых 10 тысяч находятся на западном берегу Днепра. Их цель – окружение Николаева. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Times".

Россия стянула 25 тысяч военных на юг Украины / фото Генштаб

СМИ отмечает, только за последние несколько недель на это направление фронта было переброшено 9 подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.

Ссылаясь на собственные источники издание отмечает, что таким образом Россия собралась ответить на заявления и новости в СМИ о том, что Украина готовит массированное контрнаступление на южном направлении и уже уверенно продвигается в Херсонской области. По некоторым данным украинцам удалось за последний месяц отодвинуть линию фронта примерно на 2 км от Николаева.

Издание отмечает, что для Кремля есть принципиальным захват Николаева, потому как этот город открывает плацдарм для наступления на Одессу. Также наступление и захват Николаева нужен россиянам для того, чтобы украинская армия не могла, используя американские системы HIMARS доставать ракетными ударами к важным объектам в Херсонской области, в частности, к мостам через Днепр.

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